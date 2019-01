Eesti parim raamatumüüja teenis suvega ligi 80 000 dollarit

«Kui varasematel aastatel on Eesti tudengitel õnnestunud auhinnagalalt koju tuua ka kaksikvõit ülikoolide arvestuses, siis seekord on tase veelgi tõusnud ning kõik neli esimest kohta ülikoolide arvestuses tulid Eestisse,» rõõmustas Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kukk. „See tähendab, et kokku 204 erineva ülikooli seast üle maailma tegid just Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli, Estonian Business School’i (EBS) ning Euroakadeemia tudengid kõige paremad müügitulemused.“