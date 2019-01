Lõunaeestlased alustavad messimaratoni

„Jätkame kogu Lõuna-Eesti turismiregiooni turundamist ühisel messialal täiesti uue väljapanekuga, mille loomisel oleme ära kasutanud National Geographicu kollased aknad ning Eesti brändi, et oleks kaugelt arusaadav, et tegemist on Eesti väljapanekuga,“ ütles Valgamaa turismiarendusjuht Signe Hunt. Uus messipinna kontseptsioon on nutikate lahendustega ning silmatorkav, et külastajates juba kaugelt huvi tekitada.