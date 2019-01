Apes tervitab eestlasi Isamaa valimisreklaam

Mõttuse enda sõnul on Lätis eksponeeritava reklaami tagamõte avaldada protesti valitsuste kehva regionaalpoliitika vastu. «Ma elan Rõuge vallas Vastse-Roosa külas, ääremaal. Mul on selline tunne, et meid peetakse lambaiks,» lausus ta. «See ongi sellepärast siia pandud, et see teema tuleks enne valimis üles, kas me tahame olla riik või me tahame olla oblast.»