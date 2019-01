Põlvamaa Rohelisem Märk sai 10-aastaseks

Põlvamaa Rohelisem märk anti esmakordselt välja 2009. aasta jaanuaris ja märgi eesmärk on väärtustada põlvamaist toorainet, ressurssi ja selle väärindamist. Idee märgi loomiseks tuli kohalikelt ettevõtjatelt ning toona oli tegemist esimese taolise märgiga Eestis. Rohelisema elu väärtustest kantult on praeguseks märgikandjaid nii toidu- ja joogitootjate, käsitööliste, looduslike ehitusmaterjalide tootjate kui ka teenusepakkujate seas.

Jaanuariga on alanud Põlvamaa Rohelisema märgi kampaania „Head asjad Põlvamaalt". Koostöös Põlva Tarbijate Ühistuga, kes on oma kaubavalikus kohalikke väiketootjaid alati soosinud, on Põlva kauplustesse ilmunud märki tutvustav info ning toimuvad märgitoodete degustatsioonid. Tutvustavad tegevused liiguvad järgnevate kuude jooksul mujalegi Põlvamaa kauplustesse, rahvarohketesse asutustesse ja sündmustele.