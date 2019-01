Liitumisleping tekitab inimestes segadust

Sel nädalal saatis Eesti Andmesidevõrgu AS välja kirja, kus kutsub inimesi sõlmima „Internet Koju“ liitumislepinguid. Saadetud kirjas ja veebilehel internetkoju.ee esineb mitmeid ebatäpsusi, mis on tekitanud inimestes palju küsimusi ja pöördumisi omavalitsustesse.

Teates mainitakse, et projekt „Internet Koju“ valmib kohalike omavalitsuste ja erasektori koostöös. „Eelpoolnimetatud vallad on küll MTÜ Eesti Andmesidevõrk asutajaliikmed, kuid Internet Koju projekti ehitab välja Eesti Andmesidevõrgu AS ja seetõttu ei saa vallad anda lisagarantiisid, et Eesti Andmesidevõrgu AS (liitumislepingute sõlmija) lubatud liitumised ka kõigile lepingu sõlmijatele valmis ehitab,“ ütles Elva abivallavanem Mikk Järv.