Valkas mälestati holokausti ohvreid

1 jaanuari 2017. aasta seisuga oli auhinna saanud 26 513 inimest, 51 riigist. Neist maailmale kõige tuntumad - Raoul Wallenberg, Rootsi kuningriigi diplomaat Ungaris. Irena Sendler, Poola sotsiaaltöötaja, vastupanuliikumise aktivist. Chiune Sugihara, Jaapani diplomaat Kaunases. Oskar Schindler, saksa suurtööstur. Žanis (Jānis) Lipke Riia sadama tööline. Uku Masing, teoloog, Tartu Ülikooli professor. Üle 100 Läti kodaniku said Õiglase Maailma Rahvaste seas aunimetuse. Eestlastest on auhinna saanud kolm inimest. On kindel arvamus, et Eestis on neid tunduvalt enam, kuid sõltumatute asjaolude tõttu jäid nende kangelasteod aastateks varju.