Ettevõtjatele pakutavad teenused koonduvad ühte portaali

"Oluline on, et ettevõtja leiaks kiiresti kõik riigi pakutavad teenused ühest keskkonnast, sõltumata sellest, kes teenuseid pakub. Teenuse kasutajale peab olukord muutuma lihtsamaks ja selgemaks," lausus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) pressiteate vahendusel.

Kohtumisel otsustati liikuda edasi riigiportaali eesti.ee ettevõtja vaate arendamisega, mis tulevikus hakkab ettevõtjatele pakutavaid teenuseid kajastama ja pakkuma sündmusepõhiselt. Seni on sündmusepõhist loogikat kasutatud kodanikele pakutavate teenuste koondamisel – näiteks lapse sünniga seotud teenused on leitavad ühest kohast. Samasugust lähenemist hakkab eesti.ee pakkuma ka ettevõtjatele. Ühtlasi on sündmuste kajastamisel riigiportaalis kavas ettevõtja kohta juba olemasolevaid andmeid korduvkasutada, et vältida asjatut halduskoormust.