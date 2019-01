Esitatud eelnõu seletuskirja järgi on Otepää linn Jaanus Raidali isikus sõlminud 1992. aastal Tšetšeeni Vabariigi Groznõi linnaga kavatsuste protokolli koostöö kohta. 1993. aastal võttis riigikogu vastu seaduse, millega omavalitsuste rahvusvahelised suhted on antud valdade/linnade volikogude pädevusse. Seletuskirjas on märgitud, et rahvusvaheliste suhete kuulumist volikogu pädevusse kinnitab üle ka Otepää valla põhimääruse paragrahv 42.