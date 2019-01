Coop Põlva mängis võõrsil Viimsi käsipalluritega viiki

«Teadsime, et tuleb raske mäng ja kurb on, et ma ei suutnud täna meeskonda vajalikul määral toetada. Viimsi on praegu heas hoos ja meil oli puudu mitu olulist mängijat, mis andis tunda nii tagaliinis kui ka kaitses. Kui rünnakuga saab veel enam-vähem rahul olla, siis kriitikat ei kannatanud täna meie kaitsetegevus ja palli käsitsemine, liiga palju tegime praaki,» võttis Põlva tiimi liige Mathias Rebane viigimängu kokku. «Kiidan Christofer Viilopit, kes tegi taas kord väravas väga häid tõrjeid ja tänu temale püsisime ka mängus,» lisas ta.