Autovaraste lemmikmark on Volkswagen

Kui keskkond võimaldab vargal tegutseda, siis on ka tõenäolisem, et varas sellele hoovile satub. "Näiteks kui keskkond manab mulje, et auto on ilma valveta, pikalt kasutuseta ja kõrvalises kohas silma alt ära. Vargad tegusevad seal, kus neil on end lihtsam varjata. Nendeks on pimedad paigad, mis jäävad pealtnägijate ja valvekaamerate eest varju," ütles Tambre.

Ta soovitab igal korteriühistul ja koduomanikul valgustada ning võimalusel kaameratega katta oma kodu ümbrus. "Valvekaameral on ennetav mõju, nii on väiksem tõenäosus, et hoovi sattuvad vargad. Kaamera paigaldamine on ka odavam, kui vargusega tekitatud kahju. Videokaameratest on enim kasu parklates ja trepikodade uste juures. Valvsus ja oma vara kaitsmine ei ole kunagi liiast, olenemata milline on sõiduki mark või väljalaskeaasta. Enamus sõidukite vargustest on võrdlemisi väikse turuväärtusega ja ka amortiseerunud sõidukeid," ütles Tambre.