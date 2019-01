Kirjade saatmine on kukkunud 11 aastaga 60 miljonit 15 miljonile

Riikliku postifirma Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel rääkis omavalitsusjuhtidega kohtudes, et kui 2007. aastal saadeti Eestis 60 miljonit kirja, siis mullu vaid veerand sellest ehk 15 miljonit, kirjutab Virumaa Teataja.

Lõviosa vähenemisest ei tule aga mitte inimeselt inimesele saadetud kirjade arvu kahanemisest, vaid hoopis sellest, et arved on üha rohkem elektroonilisi kanaleid mööda liikuma hakanud. Mullu sai Eesti elanik aastas keskmiselt 14 kirja, neist 11 olid arved või ametlikud teated. Erilist heameelt see Arumeelele ei tee, sest võrreldes 2007. aastaga tähendab kirjade hulga vähenemine Omnivale 20 miljoni euro kaotust aastas.

Siiski moodustab traditsiooniline postiteenus ehk kirjade ja perioodika kojukanne vaid alla kolmandiku Omniva käibest ning üha suuremaks paisub eeskätt e-kaubandusega seotud pakiteenuse osakaal. «Klientide soovid on muutunud ja aina rohkem ostetakse internetist,» põhjendas Arumeel.

Ta lisas, et just pakikaubanduse osatähtsuse pidev suurenemine on andnud ettevõttele võimaluse osutada ka tavapostiteenust.

Eelmisel aastal paigaldas Omniva üle Eesti 100 uut pakiautomaati. Tänavu tuleb neile kindlasti lisa, kuid mitte enne sügist. Pakkidel on suur tähtsus ka postiasutuste töös. Arumeel tõi näite, et Sõmeru postipunktis tehakse kuus keskmiselt 316 tehingut, neist 296 juhul on tegu paki väljastamisega.