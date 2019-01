Võrumaal juhtus lühikese vahe järel mitu õnnetust

«Talvised teeolud ei pane üksnes suuremat vastutust liiklusturvalisuse tagamisel teehooldajatele, vaid samamoodi ka liiklejatele endile. Maanteedele suundudes palub politsei juhtidel sõiduks võtta aega. Kehvades oludes on maanteel ohtlik suurimat lubatud kiirust taga ajada,» rõhutas Sibul. «Sõitke rahulikult, pikivahet hoides ja möödasõite vältides, sest tee võib olla libe ja nähtavus piiratud. Auto juhtimine on tegevus, mis nõuab igal sekundil juhi kogu tähelepanu. Kui autojuhi silmad ei ole kogu aeg sõiduteel, tehakse sisuliselt pimesõitu ning oht avariisse sattuda on suur,» lisas ta.

Ilmaprognoos lubab eesootavateks päevadeks tihedat lumesadu, nulli ümber kõikuvaid kraade ja on juba ette teada, et teeolud muutuvad seetõttu tavalisest raskemaks.

«Sõitu alustades on seega range soovitus kergelt pidurdada ja kiirendada korraks nii, et saate päriselt aimu, millised on parasjagu teeolud. See aitab paremini mõista, kui pikk on pidurdusteekond ning nii saate arvestada ajakulu, kui pikalt enne sõiduki seiskamist tegelikult pidurdamisega algust peaks juba tegema,» ütles Sibul.