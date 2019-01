Margus Timmo: ju ma olen palju segadust tekitanud

«Selles suhtes olen tõeliselt tänulik, et see tunnustus tuli just nüüd,» jätkas ta. «See ei riku mind ära, ma loodan. Samavõrra kui hukkamõist, võib ka tunnustus inimese ära rikkuda. Esiteks lõhub ta ära sinu sisemise rahu ja tunnustusega võib tekkida olukord, kus sa hakkad ebaedu vältima. Nii et inimese võib kiitustega täiesti ära rikkuda.»