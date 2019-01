Päästeliit soovib ilutulestikud maksustada

Pöördumises tehakse Riigikogule ettepanek kehtestada ilutulestikule luksusmaks, millega kindlustatakse, et igalt pürotehnikale kulutatud eurolt on vabatahtlike päästjate toetuseks kindel protsent.

Pöördumise esitajate sõnul ei väida nad kindlasti, et ilutulestik oleks selgelt tajutav põhjus tuleõnnetustele, kuid ennekõike on tegemist luksuskaubaga, mille aastavahetusel, jaanipäeval, pulmades, sünni- ja muudel tähtpäevadel taevasse tulistamine on paratamatult ohuallikas. Selle tagajärgedega peavad lõpuks tegelema ka vabatahtlikud päästjad.