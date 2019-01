Teenetemärgi saaja: on hea tunne, kui inimesed ootavad ja vajavad sind

President Kersti Kaljulaid annab vabariigi aastapäeva eel riigi teenetemärgid tänuks 112 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks. Üks neist on Põlva vallas Karilatsi külas elav Õie Maiste – tema saab Valgetähe medali.

Presidendi kodulehel on Maiste kohta kirjutatud, et ta on Lõuna-Eesti maakondades tegutseva kauplusauto juht ja müüja. Vajadusel ka paljudele sõber, psühholoog, varustaja ning muidu asendamatu inimene.