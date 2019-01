Igor Taro: kõik muutused tulevad Eesti poliitilises süsteemis läbi valu

Praegu tuleb valimiste pärast palju Tallinnas käia. Kuidas see edasi-tagasi sõitmine tundub?

Tallinnas keegi koosoleku aega paika pannes ei arvesta, et tuled kaugelt. Ikka algab kell 9 hommikul. Siit alustan seega sõitu kell kuus. Tundub, et Lõuna-Eesti on pealinnast kaugemal kui pealinn Lõuna-Eestist. Meie peame need sõidud ära tegema. Iga käik võtab seitse tundi.