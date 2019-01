Tsirguliina kooli inimeseõpetuse õpetaja Anne Juust on koolis töötanud juba üle 45 aasta. Teenetemärk tegi tal meele heaks.

Oma esimesed emotsioonid pärast teadet presidendi teenetemärgi saamisest võttis õpetaja Anne Juust kokku sedasi: «Kõige esimene mõte oli: on see tõesti nii? Kui juba must valgel lugesin, oli muidugi ülimalt hea meel.»