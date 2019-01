Naiskodukaitsja tervitab teenetemärki häbelikult

Naiskodukaitses tegutseb naine 1993. aastast. Varem on ta olnud näiteks ka palgalise instruktori ametipostil, aga enamik ajast ning ka praegu on ametis vabatahtlikuna. «Enamasti olen kaasatud strateegilistesse tegevustesse. Kui näiteks on arengukava koostamine või uuendamine. Juhtide koolitamine on üks mu suund. Olen kirjutanud ka Naiskodukaitse juhtimise käsiraamatukese. Üks viimastest suurematest töödest on Naiskodukaitse ohutushoiukursuse õppekava koostamine koos meeskonnaga. Samuti on ta andnud panuse organisatsiooni mentorlussüsteemi väljatöötamisse.