Margus Timmo: Mulle meeldib, kui inimestel läheb hästi

Handsa joomine lõppes tsässona ehitusega

Teenetemärgi andmisega tõstis president muuhulgas esile Margus Timmo panust Härma küla tsässona taastamisel aastal 2012. Alguse sai tsässona ehitus aga külameeste ühisest handsapruukimisest.

«Kogusime ümbruskonna külade mehed Härma tallu kokku, et arutada, kas tsässonat üldse vaja on,» meenutab Margus. Tsässon on setode külakabel, mis Härma külas 300 aasta eest hävis. «Koosolek oli hulk aega selline hajuv, et milleks üldse... Võtsime hansat ja järsku rääkis küla kõige vanem inimene ühe ägeda loo, siis rääkis teine, siis kolmas ja nii tuli ühine arusaamine, et selleks meil tsässonat ongi vaja, et kokku saada ja lugusid rääkida.»

Jutuks asi ei jäänud, sest mehed haarasid kohe härjal sarvist. «Samal korral läksime kogu selle 15 inimesega välja vaatama, et kuhu see teha,» jutustas Timmo. «Tõime pendlimehe, et leida üles positiivse energiaga koht. Kui vana tsässon oli ehitatud negatiivse energiaga kohale, sest seal seisis surnu kaua, siis nüüd surnusid enam tsässonasse ei viida ja me tahtsime uuele tsässonale positiivse energiaga kohta. Vana tsässon oli nii negatiivse energiaga koha peal, et pendel hakkas seal vastupäeva nii kõvasti käima, et tõmbas traadi sirgeks ja kristall lendas keti otsast ära. Minu silme all,» meenutas Margus.

Positiivse energiaga koht leiti ning ühes kogukonnaga ehitati 2012. aastal tsässon valmis. «Tõsi, mina võtsin palgid oma metsast, aga kõik käisid abis. Me tegime ilma igasugu toetuseta tsässona, sest me uskusime sellesse.» Nüüd on kohalikul rahval kombeks paar korda aastas tsässona juures kokku saada.