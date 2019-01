Keit Kasemets: Eesti ja Euroopa välispiiri kaitsmiseks on vaja riikidevahelist koostööd

Ent viimased aastad on näidanud, et keerulisemates olukordades on teiste liikmesriikide ja ELi institutsioonide abi hädavajalik. Ka huvi on ühine. See, mis toimub ükskõik millise liikmesriigi piiril, juhul kui see on ELi välispiir, mõjutab ju meid kõiki.

Viimase Eurobaromeetri uuringu kohaselt näeb 65 protsenti eestlastest immigratsiooni suurima probleemina Euroopa Liidus – ja seda just Euroopa, mitte meie kohaliku probleemina. Kõigest 12 protsenti eestlastest leiab, et immigratsioon on probleem ka meil ning ega see reaalsuses ei olegi. Näiteks eelmisel aastal sai pagulase või täiendava kaitse staatuse Eestis kokku 17 isikut, lisaks asustati valitsuse otsuse alusel Türgist Eestisse ümber 29 inimest.

Samas kummalisel kombel ei nähta rändeprobleemi lahendusena ELi ühtset rändepoliitikat, seda toetab Eurobaromeetri kohaselt vaid 41 protsenti eestlastest. 2015. aastal alanud rändekriis on hea näide, et Euroopa Liidu pädevus selles valdkonnas on ikkagi vajalik. Ühiste pingutusteta poleks olnud võimalik rändesurvet vähendada.

Euroopa Liidu poliitika välispiiri kaitsmiseks on palju laiem kui vaid piirivalvealane koostöö. Väga oluline on koostöö riikidega, kust ränne alguse saab – ennekõike Aafrikas. See puudutab nii nende riikide piirivalve toetamist kui ka siseriikliku majandusliku ja poliitilise olukorra parandamist. Veel võideldakse ühiselt inimsmugeldajate võrgustikega, tegeletakse varjupaigataotlejatega ja tõhustatakse illegaalselt ELis viibijate tagasisaatmist.

Liidu toel tegutseb Itaalias ja Kreekas kokku 10 migrantide vastuvõtupunkti, mis tegelevad isikutuvastuse ja asüülitaotluste menetlemisega ja majutavad liitu sisenejaid asüülitaotluste menetlemise ajal. Illegaalse immigratsiooni tõkestamiseks on 2019. aasta alguseks konfiskeeritud 551 illegaalsete immigrantide transpordiks kasutatud veesõidukit ja arreteeritud 151 inimsmugeldajat.

Seni on Euroopa Liidu riikide koostöö olnud pigem vabatahtlik. Aktiivselt on panustanud ka Eesti. Meie ametnikud osalesid eelmisel aastal 11 Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti (Frontex) operatsioonil, kus 204 eestlast aitasid välispiiri hallata 14 riigis. Nad osalesid reisijate kontrollis piiripunktides, patrull- ja vaatlustegevuses, otsingu- ja päästetegevuses, isikute registreerimisel, kodakondsuse tuvastamisel, asüülitaotlejate vastuvõtupunktides ja seaduslikku alust mitte omavate isikute EList tagasi saatmisel. Lisaks varustas Eesti oma partnereid, andes piiratud ajaks kasutada kaks patrullpaati, ühe lennuki, 52 mobiilset vaatluskaamerat ja kuus süsihappegaasi tuvastamise andurit.

Need on head näited, kuidas riigid üksteist koostöös aidata saavad. Abi pakkumine on paratamatult ressursimahukas ja loota ei saa vaid liikmesriikide heale tahtele. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku alalise rahastamise suurendamiseks Euroopa Liidu eelarvest, õiguskeskkonna tõhusamaks muutmiseks ja liidu institutsioonide tugevdamiseks. Täpsemalt soovib komisjon tõsta järgmisel eelarveperioodil (2021–2027) rände- ja piirihalduse rahastamist 34,9 miljardi euroni. Seda on kolm korda rohkem kui praegusel perioodil (13 miljardit eurot).

Kuigi suurt rändesurvet meie hallataval välispiiril praegu pole, mõjutab teiste riikide piiridel toimuv meid nii kaudselt kui otseselt.