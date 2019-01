„Wabaduse“ teekond jaanuaris lõpeb suure Wabaduse peoga Valgas

"Soomusrongi teekond kunagisel Vabadussõja lahinguteel on jõudnud jaanuarikuu viimasesse peatuspaika Valga raudteejaamas," sõnas Riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. "Veebruarist suundub soomusrong-näitus tuurile mööda ülejäänud Eesti raudteid ning on teel kuni 2019. aasta lõpuni."

Valga vallavanema Margus Lepiku sõnul on suur au tõdeda, et üks olulisemaid Eesti Vabadussõja lahinguid toimus just Valga lähedal.