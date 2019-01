Põlva poisid hoiavad kohta esikolmikus

«Palju mänge on veel ees ja kohtade üle on vara spekuleerida,» jäi noormeeste treener Rein Suvi tagasihoidlikuks.

Pärast esimest etappi on esikolmiku vahel vahed väiksed: Viljandi SK- l on 108. punkti, HC Kehral ja Põlva spordikoolil. Kuigi Põlval ja Kehral on punkte samapalju, edestavad kehralased põlvakaid parema väravate vahega.