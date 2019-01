Kuidas selgeltnägijad Mooste rahvast valgustamas käisid

Põlva vallas asuv Mooste kultuurimaja täitub rahvaga, nagu algaks seal Metallica kontsert. Järjekord on välisukseni. Välja vaadates on näha, et huvilisi tuleb aina juurde. Neid on nii palju, et hilisemad autodega tulijad enam kultuurimaja parklas endale kohta ei leia. Kes tekitavad küll ühes väikeses alevikus sellist rahvatungi? Need on selgeltnägijad, kes jõudsid oma Lõuna-Eesti ekskursiooniga Moostesse.