Otepääle tulevad eraldi põhikool ja gümnaasium?

Arengukavas on kirjas, et vald pakub gümnaasiumiharidust Otepää linnas ning eesmärgiks on, et Otepää gümnaasiumis õpib vähemalt 60 õpilast gümnaasiumiastmes.

Kavandatud tegevustena aastatel 2019–2023 on välja toodud, et plaanis on teha koolide hoolekogusid ja juhtkonda kaasates koolivõrgu analüüs valla kõikide koolide hetkeolukorra ja tuleviku väljavaadete selgitamiseks. Sealhulgas on ka analüüs Otepää gümnaasiumi ümberkujundamiseks põhikooliks ja J. Hurda nimeliseks gümnaasiumiks. Analüüsi tulemusel langetatakse otsus haridusvõrgu muudatuste otstarbekuse kohta.

Ette on nähtud ka stipendiumi maksmine Otepää gümnaasiumi gümnaasiumiastmes lähtuvalt õpitulemustest.

Aastatel 2019–2028 on kavas gümnaasiumi muutmine riigigümnaasiumiks ning spordi õppesuuna arendamine, sealhulgas võimalusel Audentese spordigümnaasiumi Otepää filiaali liitmine.

Arengukavast saab lugeda ka seda, et aastatel 2019–2023 on kavandatud järgmised tegevused: Puka keskkool alustab 2019/2020. õppeaastat põhikoolina (9 klassi), Puka kool (9 klassi) ja Puka lasteaed (2 rühma) liidetakse üheks asutuseks. Ette on nähtud ka Puka kooli hoone ümberehitus ja lasteaia katuse renoveerimine. Samuti Keeni koolihoone remont, tehnoloogiaklassi kohandamine lasteaiaruumideks ning selle klassi üleviimine kõrvalhoonesse. Ette on nähtud ka Otepää gümnaasiumi tuletõkkesektsiooni ehitamine.

Samas on välja toodud Pühajärve koolihoone nüüdisajastamine ja Otepää lasteaia Võrukaela majas rühmaruumide remont.

Arengukavas on kirjas seegi, et vallas on lokaalsed lastehoiukohad 1,5–3-aastastele paikkondades, mis võimaldavad individuaalsemat lähenemist. Suuremates asulates tegutsevad lasteaiad-põhikoolid, kus rühmad vähemalt 3–6-aastastele, ja 9-klassiline põhikooliosa.

Kolme kooliastmega lasteaia-põhikooli jätkusuutlikkuse eeldus on kooli osas õppimas vähemalt 72 last ning näitaja langemisel alla selle arvu kaalutakse kooliastme vähendamist.

Arengukava võeti eelmisel nädalal peetud volikogu istungil vastu 14 poolthäälega, kohal oli 15 volinikku.