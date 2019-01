Sümboolsed tšekid tõid haiglatesse rõõmu

Põlva haigla on annetusega kogutud summasid kasutanud järgemööda kolme lastega seotud eriala tarbeks. Need on lastehaiguste ravi, sünnitus ja laste taastusravi. «Kindlasti on see aidanud meie väikeste patsientide haiglas viibimist muuta mugavamaks ja tõhusamaks. Annetuse raha kulub ju meile vajalike aparaatide muretsemiseks,» ütles Põlva haigla ülemarst Margit Rikka.