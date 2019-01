Tõrva ujula ehitus võib alata sügisel

Disainis on projekteerijad inspiratsiooni saanud Mulgi kuuest ja suitsusaunast ning hoone laudis on seetõttu plaanis teha musta värvi. Ruumi hakkab majas olema ligi 1200 ruutmeetrit. Ujulasse on plaanitud lisaks 25-meetrisele tavabasseinile massaažibasseinid, lastebassein, leili-, auru-, soola- ja suitsusaun ning külmakamber. Terviseteenuste seas on vesivõimlemine.