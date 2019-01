Maido Ruusmanni plakatid Lätis said kakskeelseks

Ruusmann püstitas oma plakatid Lätti Valka linna ja vältis sellega Eesti kehtivat poliitilise reklaami keeldu. Ta oli selle kooskõlastanud ka kohaliku omavalitsusega, ent siiski sai teatavaks, et Lätis peab reklaami peamine osa olema lätikeelne, kuigi võõrkeel võib seal kõrval olla. Ruusmann on nüüdseks ka teada saanud, et reegli järgi peab lätikeelne osa olema suuremas kirjas kui tõlkekeel.

«Viimastel aastate vildaka maksupoliitika tõttu Lätile kaotatud 340 miljonit eurot on ikka niivõrd suur kaotus Eesti riigile, et see väike mäsu plakatite mitmekeelsuse ümber on väike detail. Oleme valmis ka edaspidi mistahes keeles juhtima vildakale Eesti maksupoliitikale tähelepanu, kuni astutakse samme olukorra parandamise suunas,» kommenteeris Ruusmann. tiit loim