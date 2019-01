«Seekord on osalemas veidi vähem koeri kui eelmisel aastal. Esimesel päeval peaks kohale saabuma umbes 660 ja teisel umbes 630 koera – kokku seega umbes 1300 looma. Kuna aga tänavu on meie käsutuses jooksualal rohkem kaetud pinda kui eelmisel aastal, on tingimused loomadele ja nende omanikele avaramad,» rääkis näituse peakorraldaja Karlis Hallik.