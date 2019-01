Savernas tegutsev rahvamuusik ja pillimeister Heino Tartes rääkis, et lõõtspillimäng läheb Eestis aastatega järjest populaarsemaks. Eriti uhke on ta selle üle, et noorte pillimängijate hulk kasvab jõudsasti. Kultuurielu edendajat on tabanud sel aastal suur tunnustustelaine, kuid mugavaks ei ole see teda teinud.