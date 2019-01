Rainer Kuuba: lapsed tuleb koolis õpetada erinevateks

Näiteks kui mu poeg kirjandust ei taha õppida, aga puutöö läheb hästi, siis õppigu rohkem puutööd? Teisel jälle ei püsi vasar käes, aga lugeda meeldib, tema peaks siis rohkem kirjandust saama?

Kui on mingi asi, mis lapsele väga meeldib, tulebki teda selles arendada. Küllalt on näiteid, et selle ainega, mis lapsel koolis hästi välja tuleb, saab ta tunnis ruttu hakkama, ta tahaks seda juurde õppida, aga ei anta. Selle asemel antakse midagi, mis talle sugugi ei meeldi ja nii tapetakse koolis käimise rõõm ära ja enesehinnang kistakse alla.

Kas nii ei jää inimese silmaring liiga kitsaks – ta tunnebki ainult oma kitsast eriala, kuid oma nina alt kaugemale ei näegi?

On täiesti võimalik, et inimene jõuab näiteks kirjanduse juurde natuke hiljem ja läbi positiivse kogemuse. Selle asemel, et talle kohe tekitatakse vastumeelsus, millest inimene ei saagi üle. Ma ei arva, et kooliskäimine peaks ainult lillepidu olema, aga eesmärk peaks olema leida üles inimese tugevad küljed ja neid arendama.

Üks lapsi kodus õpetav lapsevanem räägib, et ühelegi lapsele ei paku huvi, millises külas mis kuupäeval Napoleon viibis. Parem on aidata üles leida asjad, mis last ajaloos huvitavad, ja kui laps juba tunneb ajaloo vastu huvi, otsib ta ise üles, millal Napoleon kuskil oli. Seda on võimalik saavutada, aga konveieri peal, nagu praegu, on see pagana raske.

President Arnold Rüütel tõdes aastal 2001, et Eesti on Tallinna poole kreenis ning peaminister Mart Laar tuli samal aastal välja ettepanekuga, et pealinna võiks üle viia Tartusse. Vahepeal on kreenisolek ainult süvenenud. Mida teha?

Maailmas on näiteid, kus riigi pealinn on ühest linnast teise viidud, aga mu meelest seda pole vaja. Kui süsteem on liigselt tsentraliseeritud, siis pole vahet, kas see on tsentraliseeritud Tallinnasse, Paidesse või Tartusse. Me peame süsteemi tegema selliseks, et see, kus on pealinn, ei segaks elamist.

Tsentraliseerimine tähendab, et kui tehakse riigihange, võidavad sagedasti firmad, kes on Tallinnas. Kagu-Eesti ettevõtjatel, kes me oleme kaugemal, on kogu aeg raskem. Kuni selleni välja, et Tamula või Ähijärve kalastuskaardi saavad linnamehed, kellel on kiire internet – tolleks ajaks kui maainimene jõuab end loa taotlemiseks süsteemi sisse logida, on kõik load juba ära broneeritud. Ka kalastuskaarte ei pea tsentraalselt jagama, vaid see on kohaliku kogukonna asi.

Kui juba riiki muutma hakata, siis tuleb ka maksud ümber teha?

Tuleb teha ökoloogiline maksureform. Kes loodust hoiavad, neil peavad maksud olema madalamad, samuti tööjõu maksud, aga neile, kes rohkem reostavad, olgu maksud kõrgemad. Ka maksudega on võimalik hoida, et inimesed ei peaks kõik ühte kohta kokku kolima.

Kellega te Eesti elu riigikogus muutma hakkate? Kui hästi läheb, saate kuus kohta.

Jah, miinimum, mida saada, on kuus kohta ja kuue kohaga on raske. Isegi kui saame 20 kohta, on raske. Aga kui me ei räägi sellest, et on vaja põhimõttelist muutust, siis seda kunagi ei tule ka. Muud võimalust polegi, kui rääkida, et me peame tegema midagi teistmoodi.

Need inimesed, kes meil on, on maailma parimad inimesed. Ei maksa rääkida, et eestlasi on väga vähe ja riik liiga väike. Meid on parasjagu ja Eesti riik on paraja suurusega, et teha üks nutikas maheriik, kus on kiired paindlikud lahendused. Indias ja Hiinas on inimene statistiline ühik ja loodus on ära rikutud, kuid meil on võimalik veel loodust hoida. Aga kui samamoodi edasi põrutame, läheb ka meil asi nutuseks.

Rainer Kuuba Võru Instituudi direktorina töötav Rainer Kuuba on hariduselt maastiku-ökoloog ja aastaid tegelenud metsanduse ja looduskaitsega.

Ta on töötanud spetsialistina Eestimaa looduse fondis, Karula rahvuspargis, metsakorraldajana Eesti metsakorralduskeskuses ning riigikontrollis.