Küsitlus: kuivõrd rahul olete kodukandis lumelükkamisega teedelt?

EVE VESKI, TALUPOE-KODUKOHVIKU PERENAINE

«Elan endises Mooste vallas Põlvamaal, mis uue haldusjaotuse järel on Põlva vald. Mul on koduni asfaldilt umbes viis kilomeetrit kruusateed. See omakorda jaguneb maanteeameti ning valla hooldatavaks kruusateeks. Kuigi ma täpselt ei tea, kuid eeldan, et meil küla vahel ajab teid lahti kohalik talumees ning enamasti on see tee, kogu minu sõiduteest tööle Põlvasse (13 km) kõige enne ning paremini lahti aetud. Järgmisena on tavaliselt lahti aetud asfalt, kuhu jõuan Miiaste külas ning kõige viimasena nii-öelda suur kruusatee.

Tõdesin just kolmapäeval hommikul, et kui meil sadas rohkem lund teisipäeval, siis külatee oli lükatud, asfalt ka, kuid suurel kruusateel kõik lükkamata. Samas pean tõdema, et oma 18-aastase maal elamise kogemusega olen näinud päris palju erinevaid teeolusid. Olen kohati leppinud sellega, et kevadel ja sügisel võib autoga koduteel ära uppuda ning on olnud aegu, kus pärast suuremat lumesadu oli tavaline, et kaks päeva ei pruukinud kodust välja saada. Õnneks jäävad need ikkagi kümnendi taha.»

Edina Csüllög FOTO: Arvo Meeks

EDINA CSÜLLÖG, FILMIPRODUTSENT

«Oleme üldiselt teede lahtilükkamisega rahul. Käime mitme maja vahet. Üks meie maja on Setomaa vallas, seal on väga hea olukord. Kui sõpru külastame, pole veel olnud probleeme, et poleks saanud talude juurde. Praegu oleme Kündjas, teises vallas. Sama teema, et üldiselt oleme rahul, aga just meie maja ees ei lükata. Võib-olla arvatakse, et siin ei ela keegi. Ise lükkame suure teeni, mitu tundi tööd iga päev. Kui olime kaks nädalat ära ja tulime tagasi, siis ei saanud majani. Aga üldiselt on väga hästi ja oleme rahul.»

Pille Neeve ehk Billeneeve FOTO: Arvo Meeks

BILLENEEVE, KUNSTNIK VÕRUMAALT

«Selle aasta lumelükkamisega võib täitsa rahule jääda ning ka lumekoguse ja alla sadamise sagedusega. Mõistetav on ka mitte lumelükkamine tuisu ajal ning võimaluse jätmine hangedest läbi lennata. Seda muidugi maa- ja teedeoludele vastavate sõidukite olemasolule.»

Tarmo Märss FOTO: Maarius Suviste

TARMO MÄRSS, GRILLMEISTER

«Lumelükkamise piirkond, mille sisse meie jääme, on Nõuni ümbrus ja Neeruti küla. Haldusreformiga seoses vahetus ka lumelükkamise teenuse pakkuja. Eelmisel lumelükkajal oli asi ses mõttes käpas, et teadis, kus, millal ja kuidas lükata – oli ta ju aastaid seda teinud. Ühes võis alati kindel olla, et hommikul kell 6 olid vallateed lahti. Polnud ka harv juhus see, et riigiteed olid kinni ja vallateed kenasti lahti lükatud.