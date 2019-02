Galerii: 90-aastane Võru käsitöömeister muretseb oma kollektsiooni pärast

Nukud ei taha enam Asta Tammsalu tubadesse ja pööningule ära mahtuda. Kui lugeda kokku kõik väikesed ja suured, on neid on tema sõnul vähemalt 1200.

Auväärses eas, kuid vitaalne käsitöömeister Asta Tammsalu tunnistas, et tal oleks vaja nelja suurt seina, kuhu oma elutöö üles panna. Koos tütretütre perega Võru vallas Kõrgemäe talus elava naise käe all on aastakümnete jooksul valminud mitu tuhat kudumit, tikandit ja heegeldustööd. Peale selle on kõbusa vanaproua pööningul ennast sisse seadnud 1200 taastatud nukku.