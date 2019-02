Põlva valla aukodanik on Ilmar Tagel ja aasta tegu Mooste meeste Kataris krohvimas käimine

Põlva valla aukodanikuks valiti tuntud kultuuritegelane Ilmar Tagel. Ta on kauaaegne Põlva linna Harrastusteatri näitleja, koorilaulja ja orkestrant ning rahva poolt tunnustatud ilmaliku matusetalituse läbiviija. Tegutseb praegugi raugematu entusiasmiga nii harrastusteatris kui kammerkooris. On pälvinud oma pikaajalise töö ja tegevusega inimeste lugupidamise. Aukodaniku nimetusega kaasneb aumärk ja rahaline preemia 1000 eurot.

Põlva valla aasta tegu on „Mooste mehed krohvimas Kataris". Looduslikke ehitusmaterjale tootev väikeettevõtte Saviukumaja OÜ kindlameelsus, aastate pikkune järjepidev töö ning tootearendus on leidnud laialdast huvi, tähelepanu ja tuntust mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas. Mooste meeste tarmukus, kindlameelsus ja täpsus seljatas mainekad konkurendid ning nad palgati 2018. aastal Katari emiirile krohvitöid tegema. Nende edu pant on kvaliteetsed materjalid, siin piirkonnas on nad ainsad, kelle krohvid on testitud Saksamaal DIN-standardi järgi. Tiitliga aasta tegu kaasneb rahaline preemia aastanumbri suuruses summas.