Põlva Serviti ja Coop Põlva said meistriliigas kirja vajalikud võidud

“Saime Viljandiga kohtumises täitsa korralikult hakkama. Rünnaku kohapealt ei ole midagi öelda. Võib olla mängu alguses ei tulnud kohe liidrid välja. Marken Järv liitus põhikoosseisuga ja peale seda on mitmes mängus väga hästi mänginud ja toetanud hästi võistkonda. Teisel poolaja hakkas ka Tõnis Kase oma liidrirolli hoidma ja aitas võistkonda väga korralikult rünnakul. Oluline on, et saime kaitses meeskondlikult hakkama.