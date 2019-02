Päästeameti inspektorid kontrollivad järgmisel nädalal kortermajade tuleohutust

• Igas kodus peab olema vähemalt üks nõuetekohaselt lakke kinnitatud töökorras suitsuandur. Tahke- või gaasiküttega eluruumi paigalda lisakaitseks vingugaasiandur. Suitsandur mürgist vingugaasi ei tuvasta, sest see on nähtamatu ja lõhnatu.

• Kontrolli ja puhasta regulaarselt küttesüsteeme. Hooldatud küttesüsteem on ohutu, annab paremini sooja, kulutab vähem kütust ja peab kauem vastu.

• Korteri välisuks või majast väljapääs peab olema seestpoolt lihtsasti ja soovitatavalt ilma võtmeta avatav, et tulekahju korral igaüks ruumidest kiiresti välja saaks.

• Hoidke kortermaja ühiskasutatavad väljumisteed, koridorid ja trepikojad, takistustest vabadena. Trepikoda on ehitatud vastava laiusega just seepärast, et ohuolukorras oleks kõigil majaelanikel võimalik korraga ohutult väljuda.