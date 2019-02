«Küsimus on, kas see on perearst, kes tuleb täiskohaga Meremäele, on see perearst, kes töötab näiteks Vastseliinas või Lasval või mujal ja kes teeb kaks-kolm korda nädalas vastuvõtte Meremäel,» ütles Sikkut intervjuus Lõuna-Eesti Postimehele.

«Kuidas see lahendus täpselt olema saab, see on kokkuleppe küsimus ja seda lahendust me otsime. Aga see, et vastuvõtt siin toimuks, selles on kõik ühte meelt,» lisas Sikkut.