Galerii: Tõrva valla kultuuripreemia sai Hummuli raamatukogu juhataja Elmar Orav

Orav ütles pärast preemia saamist, et kaunid hetked kirik-kammersaalis kaaluvad üles mehe 50 tööaastat. «Kui ma 1968. aasta mais asusin Hummuli raamatukokku tööle, siis ma mõtlesin, et jään siia ajutiselt. Sest ma õppisin parajasti Tartu ülikoolis eesti keelt ja kirjandust, et hakata eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. Kui ma 1972. aastal ülikooli lõpetasin, olin juba raamatukogu tööga harjunud ja niiviisi jäingi raamatukokku 50 aastaks ja olen tänulik. Tänan kõiki, kes mu kandidaadina üles andsid ja kes suure autasu andsid. Olen õnnelik,» lausus laureaat.