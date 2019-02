Eestlased ostsid mullu uskumatu summa eest uusi mobiiltelefone

Tele2 müügidirektori Aare Uusjärve sõnul kulutati eelmisel aastal mobiiltelefonidele iga eestlase kohta pea sada eurot, mis on rohkem kui kunagi varem. “Majanduskasv on mobiilimüügis selgelt tunda, ka inimeste kindlustunne on võrdlemisi kõrge ning ostetud telefonid lähevad järjest kallimaks ja peenemaks,” kommenteeris Uusjärv.