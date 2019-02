Lastefond toetas möödunud aastal ravikulude katmisel üle 500 Eesti lapse

Haiget last kasvatavad pered said spetsiaalse ravitoidu soetamisel Lastefondi annetajatelt tuge ligi 50 000 euro väärtuses, arendavate teraapiate võimaldamisel üle 45 000 euro ning uuemate insuliinipumpade soetamisel üle 30 000 euro. Asenduskodude ja varjupaikade lastele psühholoogilise nõustamise võimaldamiseks panustasid head annetajad ligi 30 000 eurot, laste välisravireiside toetuseks üle 25 000 euro ning koduseks kasutamiseks vajalikele abivahenditele üle 15 000 euro.

Lisaks toetas Lastefond näiteks ka 49 vaegnägijat last, aidates soetada raviprille, 5 kuulmispuudega last, aidates peredel tasuda kuulmisimplantaadi kõneprotsessori maksumuse omaosalust, ning ligi 30 liigesepõletikuga last ja noort, kes vajasid ravivesivõimlemise treeninguid. Pered said abi ka ravimite ja hooldusvahendite soetamisel, erivajadustega laste hoiu- ja tugiteenuste võimaldamisel ning haigetele lastele ja nende peredele suunatud ühisürituste ja koolituste korraldamisel.