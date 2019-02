Mikser: Tartu rahulepingu sõlmimine pani aluse Eesti rahvusvahelisele tunnustamisele iseseisva riigina

Rääkides õppetundidest tõdes väliminister Mikser, et ajalooline kogemus andis meie püüdlustele selge ja ainumõeldava suuna. „Selleks oli poliitiline, majanduslik ja sõjaline liit nende rahvaste ja riikidega, kes sarnaselt meile usuvad demokraatiasse ja vabadusse. Ühinemine Euroopa Liidu ja NATOga ei tulenenud meie hetkehuvidest, see oli eksistentsiaalne valik. Täna võime tõdeda, et NATO liikmena oleme sõjaliselt paremini kaitstud kui iial varem oma riikluse ajaloos. Selleni jõudmine on diplomaatilise jõupingutusena võrreldav Poska ja tema kaaslaste tööga Tartu rahulepingu sõlmimise eel,“ ütles minister.