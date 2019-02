Hanno Pevkur: võiduks on võimelised neli erakonda

Kui me läheks kööki ja ma paluksin valmistada roa nimega «Reformierakond», siis milline see võiks olla?

Ma paneks sinna sisse väga suure portsu vabadust ise roog kokku miksida. Ma ei taha öelda, et see on ühepajatoit, vaid mõte on selles, et igaühel peab olema vabadus ise kokku segada just endale sobilik roog. Põhiline on see, et inimene saab ise otsustada.

Kuidas on Reformierakond enam kui kahe lõputuna paistva opositsiooniaasta jooksul hakkama saanud?

Arvan, et väga hästi. Meil on erakonnas olnud turbulentsemaid aegu, aga loodan, et nendel valimistel on meeskond valmis pingutama. Lõpliku hinnangu annab igale parteile valija, sest sa võid end tunda valimiste maailmameistrina, aga kui inimesed sind ei hinda, pole midagi teha. Erakond peab pakkuma inimestele ootust ja lootust ning lahendusi, mis viib elu Eestis edasi ja annab parema tuleviku.

Tagantjärele targana: kas võimult tõrjumisest oli kasu ka?

Poliitikas on hästi oluline mitte ainult opositsioonis-koalitsioonis olla, vaid olla kohal rohujuuretasandil. Samas näha ka suurt pilti ja olla valmis vajadusel julgeteks ning ehk ka ebapopulaarseteks otsusteks. Mitte ükski poliitik, kes on parlamenti jõudnud, ei saa endale lubada seda, et ta kapseldub Toompea lossi. Sellest hetkest kui ta kapseldub Stenbocki majja, kaob side Eesti rahvaga ja see on kõige kiirem viis oma toetuse kaotamiseks.

See, et Reformierakond opositsiooni kukkus, on selle jutu elav tõestus?

Ei, sellega pole ma nõus. «Suitsunurga kokkuleppe» tegijad on tänaseks läinud risti vastupidistes suundades ja koomiline on vaadata, kuidas selle leppe kaks arhitekti – Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski – nüüd üksteisele näpuga näitavad.

Rapsimise moodi see kaks aastat tagasi oli ja on praeguseni. Suund oli teha kõik teisiti, kui tegi Reformierakond. Vahet pole kuidas, peamine, et teistmoodi. Tulemuseks oli maksukaos ja muudki probleemid. Näiteks vanemahüvitise muutmine tähendab noortele peredele väiksemat sissetulekut, sünnitushüvitis võetakse nüüd maksudena ära vanematelt, kelle laps sündis eelmise aasta lõpus. Rapsides tehtud muudatusi on väga palju. Poliitika tulemuseks ei tohi olla inimeste elujärje halvenemine, aga praeguse valitsusega kahjuks nii on läinud.

Millised on meeleolud Reformierakonnas? Kas õhus on kevadet, et peagi saate võimule tagasi, või hoopis ärevus, et pikk talv opositsioonis võib jätkuda?

Meeleolu on väga töine, igaüks pingutab oma valimisringkonnas ja keskendub sellele, et valimised võita. Valimisvõidu nimel peavad heitlust kaks erakonda: Reformierakond ja Keskerakond. Meie vahe on viimases küsitluses veaprotsendi piires. Seega kelle valijad välja tulevad, see valimised ka võidab. Loomulikult on kõigil motivatsioon oma valijatele öelda: head sõbrad, teie valikust sõltub, kas Eesti läheb edasi parempoolse või vasakpoolse valitsusega.