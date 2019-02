Moostes valmivad popid läkiläkid

Tuuli Ermel rääkis, et villa- ja nahakaupade juurde jõudsid nad tänu mehe vanematele. «See algas pihta nii, et Nilsi vanematel oli ja on siiamaani Põhja-Eestis lambatalu – Sireli talu, ja sealt kippus villa üle jääma. Hakkasime seda tekkide ning madratsite sisse panema,» sõnas Ermel. Aastas tehti 2000 patja ja 500 tekki ning käidi neid laatadel müümas. Müügi lõpetas 2008. aastal majanduslangus. Inimestel sai raha otsa ja polnud enam mõtet laatadele tooteid pakkuma minna.