Vaegnägijad saavad korvpallimatšil kirjeldustõlget kuulata

Näitleja Mihkel Tikerpalu oli möödunud suvel üks kahest kirjeldustõlgist, kes esmakordselt eesti keeles jalgpallimängu vaegnägijaile kirjeldasid. Sealtpeale võttis Tikerpalu enda sõnul südameasjaks kirjeldustõlget sportmängudel Eestis arendada ja laiendada, et vaegnägijail oleks võimalus saada osa sportmängudel tribüünidel tekkivast atmosfäärist ja nautida sarnast elamust nägijatega.

Kirjeldustõlget kuuleb kindlasti veel 11. märtsil BC Kalev/Cramo ja Astana ning 7. aprillil BC Kalev/Cramo ja Kaasani Unicsi vahel peetaval VTB Ühisliiga mängus ning Eesti-Läti ühisliiga mängul BC Kalev/Cramo vs Valga Maks & Moorits 19. märtsil. Kõik mängud toimuvad Kalevi Spordihallis.

Kirjeldustõlge on teenus, mis võimaldab vaegnägijail saada osa visuaalsest kultuurist – kunstist, teatrist, kinost, spordist. Eestis on kirjeldustõlke saanud filmid, nagu näiteks mängufilm „Päevad, mis ajasid segadusse“, animafilm „Lotte ja kuukivi saladus“. On ka kirjeldatud teatrietendusi, näiteks Ugala teatri lavastusi „Kolm meest paadis“ ja „Amalia“, ning kunstinäitusi.