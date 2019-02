Lõuna-Eestis üles võetud film tõusis kõige vaadatumaks

«Lootsime, et filmist saab rahva seas armastatud linateos, kuid tõusta aasta vaadatuimaks filmiks on kogu meeskonnale suur au,» sõnasid produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing.

«Eia filmil on oluline sõnum ja mul on hea meel, et see jõudis nii paljudeni. Ma loodan, et Eestis tehakse ka tulevikus selliseid koguperefilme,» kommenteeris parima naisnäitleja preemia pälvinud Paula Rits.