Põlva volikogus moodustati uus fraktsioon

Põlva vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Annely Eesmaa ütles Lõuna-Eesti Postimehele, et Tuleviku Põlvamaa Valimisliidu nimelist fraktsiooni ei ole, sest fraktsiooni moodustamiseks on vaja vähemalt kolm liiget. Varem kuulusid nimetatud fraktsiooni ka Igor Taro ja Janno Simso (mõlemad on erakonna Eesti 200 liikmed).