Politsei tabas väljapressimistes kahtlustatavad

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Aro Siinmaa kirjeldas, et kuritegelik ühendus esitas nii ettevõtjatele kui eraisikutele meelevaldseid rahanõudeid ning survestas neid maksma. Praegu kogutud info viitab, et selline organiseeritud kuritegelik süsteem toimetas vähemalt 2015. aastast saati kuni kinnipidamiseni.

„Meil on põhjust arvata, et mitmed kuriteo ohvriks langenud inimesed ei osanud või julgenud õigel ajal abi saamiseks kusagile pöörduda. Nii eeldame, et nende aastate jooksul võib kannatanuid olla märksa rohkem, kui meil seni on õnnestunud tuvastada,“ kirjeldas prokurör Siinmaa.