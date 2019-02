Otepäälastel tuleb jäätmed viia Valka või Tõrva lähedale

Otepää vallavalitsus kuulutas eelmisel aastal välja riigihanke Otepää jäätmejaamale uue operaatori leidmiseks. Hankele laekus üks pakkuja – Eesti Keskkonnateenused AS, kes ka senimaani oli sama teenust pakkunud. Hanke tulemusel jätkab ettevõte teenuse pakkumist.

Vallavalitsuse teatel peab operaator seoses hankega uuesti taotlema keskkonnaametilt jäätmeluba. Loa taotlus on sisse antud, ent loa menetlemine võtab pikemalt aega, seega tuleb Otepää jäätmejaama töösse alates 1. veebruarist paus.

«Juhul kui Otepää jäätmejaama riigihange oleks välja kuulutatud kuus kuud varem ja hankemenetlus oleks sujunud ilma tõrgeteta, siis julgeme arvata, et Otepää jäätmejaama poleks sulgeda tarvis olnud,» ütles Eesti Keskkonnateenuste juhatuse liige Bruno Tammaru. «Kindlasti ei ole selles süüdi AS Eesti Keskkonnateenused. Meil puudub võimalus taotleda jäätmeluba enne hanke tulemuse kirjaliku otsust.»

Tammaru lisas, et probleem on pigem praeguses jäätmeseaduses. Tema sõnul on jäätmelubade menetlemise protsess põhjendamatult pikk ja aeganõudev tegevus. Vaatamata sellele, et Eesti Keskkonnateenused on Otepää jäätmejaama opereerinud varasemalt aastaid, tuleb seoses uue riigihankelepingu sõlmimisega algatada vajalike lubade taotlemisega nullist, selgitas ettevõtte juhatuse liige.

«Uute lubade menetlemise aeg on üsna prognoosimatu. Varasemale kogemusele tuginedes võib see aega võtta kolm kuud või enam,» märkis Bruno Tammaru. Tema sõnul on jäätmekäitlejad juba aastaid juhtinud tähelepanu ja esitanud ettepanekuid, et praegune seadusandlus, mis puudutab jäätmelubade menetlemise protsessi, on vildakas ega täida oma eesmärki. «Paraku ei edene jäätmeseaduse menetlemine ja ilmselt jääb see uue valitsuse ja riigikogu koosseisu otsustada.»

Vallavalitsuse teatel on ametlikult keskkonnaametil aega jäätmeluba menetleda kuni kolm kuud. Seega senikaua Otepää jäätmejaama jäätmeid ära viia ei saa. Keskkonnateenused ja Otepää vallavalitsus loodavad, et nii pikalt siiski ei lähe ja see jätkab peagi oma tööd.