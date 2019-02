Võru jõhker mõrvalugu harutatakse kohtusaalis lahti

Prokurör Terje Aleksašin süüdistab Aleksandr Novikovi oma ema rusikatega peksmises mullu 20. juulil Võrus Petseri tn 8 korteris, kus hiljem pandi süüdistuse kohaselt toime ka jõhker tapmine.

Pärast seda kui kannatada saanud naine oli kodust lahkunud, jäid Novikov ja tema kasuisa Stanislav (71) korterisse kahekesi. Süüdistuse kohaselt tappis Novikov kas 20. või 21. juulil (täpne aeg pole tuvastatud) oma kasuisa, keda ta peksis rusikatega ning lõi kööginoaga korduvalt erinevatesse kehapiirkondadesse, sealhulgas rindkeresse. «Surma põhjustaski südamesse tunginud torkehaav,» lausus prokurör.

Ühtekokku loendati tapetu kehal 38 torke- või lõikehaava, lisaks kergemaid vigastusi, nagu marrastused, hematoomid ja kriimustused. «Arvestades tapmise viisi, arvukaid torkehaavu, on Aleksandr Novikovi poolt toimepandu kvalifitseeritav tapmisena julmal viisil,» ütles Aleksašin.

Süüdistataval mälukaotus

Ema löömise kohta on Novikov eeluurimise ajal möönnud, et ta võis seda teha, kuid kasuisa tapmist pole mees omaks võtnud. «Oma sõnade kohaselt ta sellest õhtust ja ööst midagi ei mäleta kuivõrd ta oli mitu nädalat järjest alkoholi tarvitanud,» jätkas Aleksašin. «Ometigi on ta jäänud selle juurde, et tema pole seda teinud (s.t kasuisa tapnud - toim) ja avaldanud ka arvamust, et see on tema ema lavastus.»

Kuigi tapmise puhul otseseid pealtnägijaid pole ning kannatanu on surnud, räägivad ekspertiiside tulemused Novikovi vastu. «Sündmuskohalt leiti verine kööginuga, mille teral oli tapetu veri,» sõnas Aleksašin. «Noa käepidemelt leiti Novikovi DNA-d, kannatanu verd leiti Aleksandr Novikovi pükstelt ning kannatanu DNA-d leidus ka Novikovi küünte all.» Sestap leiab süüdistaja, et Novikovi süü on tõendatud.

Kaitsja: tõendid on nõrgad

Süüdistatav ise on aga teisel seisukohal. Kohtunik Erkki Hirsniku küsimusele, kas Aleksandr Novikov tunnistab end süüdi, vastas kohtualune lühidalt: «Ei.» Kohtuniku täpsustavale küsimusele, kas ta tunnistab end süüdi osaliselt, tuli samuti eitav vastus.

Novikovi kaitsja, vandeadvokaat Anu Pärtel lausus, et esitatud tõendite alusel pole võimalik Novikovi mõrvas süüdi tunnistada. «Pole tõendit, mis otseselt viitaks, et just nimelt Novikov on selle teo toime pannud,» selgitas ta. «Pealtnägijat sellel sündmusel ei olnud, ükski tunnistaja käesolevas asjas pole ise vahetult midagi näinud ja prokuratuur tugineb eelkõige ekspertiisidele ja sealt saadud andmetele.»

Asjaolu, et ekspertiis on tuvastanud taparelval Novikovi DNA, ei kinnita Pärteli sõnul, et mees oleks noaga kuriteo toime pannud. Täpselt samuti ei kinnita kannatanu DNA sattumine Novikovi riietele ja küünte alla tema osalemist tapmises. «Leian, et tõendid on nõrgad selleks, et süüdistada Aleksandr Novikovi mõrvas,» kinnitas kaitsja.

Pärast süüdistaja, kohtualuse ja kaitsja ärakuulamist jätkus kohtupidamine Novikovi ema ütluste kuulamisega, mille ajaks kuulutati istung kinniseks.