Suitsuandur andis märku eluohtlikust olukorrast

Teisipäeval kell 9.58 teatati häirekeskusele, et Võrus F. R. Kreuzwaldi tänaval hakkas korteris tööle suitsuandur.

Päästjate saabumise ajaks oli andur vaikinud. Selgus, et kütteseadme siiber oli liiga vara suletud ning seetõttu oli tuppa imbunud mürgist suitsu ja vingugaasi.

Päästjad hoiatavad, et liiga varase siibri sulgemise tõttu tuppa imbuv lõhnatu ja nähtamatu vingugaas on elule ja tervisele äärmiselt ohtlik. Vingugaasi aitab õhust tuvastada vingugaasiandur. Suitsuandur vingugaasi ei tuvasta. Pärast kütmist ja siibri sulgemist on soovitatav ruume tuulutada.