Mälestus Eesti eest hukkunud noorest soomlasest püsib meeles

Juho Heikki oli Mölsä vanaema noorem vend. Vanaemalt pärinevad ka meenutused langenud vanaonust. «Ta oli just 18 saanud, väga noor mees. Ta ei öelnud oma vanematele, et läheb. Lahkus öösel ja hakkas sõjas vabatahtlikuks.»

Mölsä ei tea täpselt, mida vanaonu Paju lahingus tegi, aga Vabadussõja ajaloo seltsi juhatuse liige Ain Krillo on talle edastanud, et järgmisel õhtul saadeti noormees luurele, saamaks teada Punaarmee asukohta. «Valga lähedal oli lahing ning ta tapeti seal. Kapten, kes teatas lähedastele tema surmast, kirjutas, et ta tapmiskoht oli Jaunsem. Mõni ütles, et see võib olla maja nimi. Ehk oskavad lugejad öelda, kus Jaunsem on, sest kaardil seda pole,» lausus Mölsä.